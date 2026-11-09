BOLZANO. Ammontano complessivamente a 1,15 milioni di euro i fondi ambientali disponibili tra il 2026 e il 2028 grazie all’impianto idroelettrico di Molini di Tures, nel Comune di Campo Tures. Una parte delle risorse sarà destinata alla bonifica dell’ex discarica di Caminata e alla realizzazione di infrastrutture per la gestione delle acque reflue ad Acereto. La Giunta provinciale, nella seduta del 6 novembre 2026, ha approvato il programma degli interventi di propria competenza, su proposta dell’assessore Peter Brunner.

La ripartizione complessiva, già approvata lo scorso agosto, prevede 200.000 euro per gli interventi ambientali del concessionario, 285.000 euro per il Comune di Selva dei Molini e 348.333 euro per quello di Campo Tures. Alla Provincia autonoma di Bolzano spettano invece 316.667 euro, da utilizzare per specifici progetti di tutela e riqualificazione ambientale.

Tra gli interventi individuati figura la prosecuzione della bonifica del sito contaminato nell’area dell’ex discarica di Caminata, nel territorio comunale di Campo Tures. Una volta completato il risanamento, è prevista anche la riqualificazione naturalistica dell’area. Le risorse provinciali contribuiranno inoltre alla realizzazione della condotta delle acque reflue Wieser-Bachmair-Hintergasse ad Acereto. Per finanziare il primo lotto dei lavori, la Provincia trasferirà al Comune di Campo Tures 116.667 euro.

«I fondi ambientali consentono di far confluire direttamente nei territori interessati una parte dei benefici economici derivanti dall’utilizzo dell’energia idroelettrica», ha sottolineato l’assessore provinciale Peter Brunner. Secondo l’esponente della Giunta, questi investimenti permettono di sostenere contemporaneamente la tutela della natura, la valorizzazione del paesaggio e la qualità della vita delle comunità locali.



(foto USP/Ufficio Tutela acque)