BOLZANO. Ridurre la produzione di rifiuti di 13.200 tonnellate entro il 2030, aumentare la raccolta differenziata e rafforzare il riciclaggio. Sono alcuni degli obiettivi del nuovo Piano provinciale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche di aree inquinate 2030, la cui bozza è stata approvata oggi, 23 ottobre, dalla Giunta provinciale di Bolzano. Il documento unifica gli attuali piani dedicati ai rifiuti domestici e speciali, introducendo per la prima volta anche una sezione sulle bonifiche dei siti contaminati.

«Da anni l'Alto Adige dispone di un'efficace pianificazione in materia di rifiuti. In futuro ci sarà un nuovo strumento di pianificazione unico», ha spiegato l'assessore provinciale all'Ambiente Peter Brunner. Tra i principali traguardi figura l'aumento della raccolta differenziata dal 69,5% del 2023 ad almeno il 72,7% entro il 2030. La quota di rifiuti domestici conferiti in discarica, pari al 2,3% nel 2023, dovrà rimanere sotto il 5%, mentre il riciclaggio e il recupero dovranno raggiungere una quota compresa tra il 61 e il 65%.

Il piano punta inoltre a ridurre del 5% la quantità di rifiuti prodotti per ogni euro generato dall'economia, sia per quelli domestici sia per quelli speciali. Come spiegato dal direttore dell'Ufficio provinciale Gestione rifiuti, Giulio Angelucci, gli interventi si concentreranno in particolare sugli scarti alimentari, sugli imballaggi in plastica e sui tessuti igienici. Saranno promosse anche le attività di riutilizzo, riparazione e recupero dei materiali, con particolare attenzione ai rifiuti da costruzione e demolizione e alle apparecchiature elettroniche.

Una delle novità principali riguarda la bonifica delle aree contaminate, attraverso il censimento dei siti potenzialmente inquinati, la definizione delle priorità di intervento e il recupero delle superfici. Il nuovo documento recepisce gli indirizzi nazionali ed europei in materia di economia circolare e tutela ambientale. Dopo il via libera della Giunta, la proposta dovrà affrontare la Valutazione ambientale strategica, durante la quale istituzioni e portatori di interesse potranno presentare osservazioni.

(foto Usp)