(ANSA) - ROMA, 10 OTT - La revoca delle sanzioni degli Usa all'export del diesel della Russia non "risolverà i problemi del mercato" che sono dovuti al perdurare della guerra in Medio Oriente ma potrebbe solo avere un effetto di "raffreddamento dei prezzi". È quanto scrivono gli analisti di Bloomberg in un rapporto secondo cui oltretutto la Russia potrebbe non essere in grado di materialmente esportare il carburante a seguito dei ripetuti attacchi dell'Ucraina alle infrastrutture russe. Gli esperti fanno notare poi che seppur vengano rispettate le quantità annunciate dal presidente Usa Trump nell''accordo con quello russo Putin (300.000 tonnellate di gasolio, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1.000.000 di tonnellate subito dopo), "si tratta di un modesto incremento visto che solo gli Stati Uniti consumano 3,7 milioni di barili di diesel al giorno su una produzione di 5,3 milioni". (ANSA).



