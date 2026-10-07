(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Sul costo dell'energia non vi sono scorciatoie, né interventi privi di difficoltà". E' quanto afferma il dg della Banca d'Italia Paolo Angelini nel suo intervento alla 10ma giornata del Credito. "In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte; interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero". Per Angelini quindi occorre "una risposta strutturale" che consenta di "ampliare più rapidamente l'offerta di elettricità al minor costo e a basse emissioni, così da ridurre le ore in cui il prezzo all'ingrosso è determinato dalle tecnologie più costose; di accelerare autorizzazioni e connessioni; di investire nelle reti, negli accumuli e nelle interconnessioni europee; di migliorare l'efficienza energetica".

Angelini chiede anche "politiche pubbliche in materia chiare, stabili e prevedibili" e "contratti a prezzo fisso o di lungo periodo per la fornitura di energia elettrica, già disponibili per famiglie e imprese". (ANSA).



