(di Stefania De Francesco) (ANSA) - ROMA, 22 NOV - Dal wedding dog sitter al pet detective, dallo chef al travel planner per animali: sono alcune delle nuove professioni comparse in Italia in risposta al boom della pet economy, settore che registra 27mila imprese attive per soddisfare i bisogni di oltre 10 milioni di famiglie e 53 milioni di animali domestici per un volume d'affari record di 6,8 miliardi di euro, in crescita soprattutto nei servizi di cura, +32% in cinque anni.

È quanto emerge da un'indagine svolta dalla tech company Fiscozen per fotografare le professioni legate alla pet economy secondo cui complice la recente introduzione di nuovi codici Ateco dedicati a questi servizi, si stimano 18mila liberi professionisti impegnati a prendersi cura del benessere animale, escludendo i medici veterinari. Secondo l'analisi, la crescita dei nuovi mestieri legati agli animali domestici non è un semplice trend, ma il risultato di un cambiamento demografico e culturale documentato dai principali istituti di ricerca italiani.

Dall'indagine, che ha incrociato i dati camerali con le rilevazioni fiscali del Mef, emerge una forte spinta imprenditoriale verso i servizi di wellness e cura rispetto alla semplice vendita di prodotti: i dati di Unioncamere e InfoCamere raccontano un settore che conta quasi 27mila aziende, con le attività nei servizi di cura che sono cresciute del +32% negli ultimi 5 anni (+90% in 10 anni), mentre le Partite Iva nel settore di riferimento "Altre attività di servizi" nel 2025 sono aumentate dell'11,1% (tra le crescite più alte registrate).

Nell'aprile 2025, ricorda l'indagine, sono stati introdotti nuovi codici Ateco per dog e cat sitter, tolettatura e addestramento e, secondo le stime di Fiscozen, le circa 18mila Partite Iva individuali attive oggi con questi codici hanno un'età media di 35 anni e nel 40% sono donne.

Con il boom dei matrimoni pet-inclusive, si sono consolidati i Wedding dog sitter, professionisti dedicati a gestire il cane degli sposi durante cerimonia e ricevimento. Una figura sempre molto richiesta è il Pet detective, una sorta di investigatore per animali smarriti che si occupa di ricercare cani e gatti scomparsi, studiando anche il comportamento dell'animale insieme al padrone e utilizzando cani molecolari. Sono poi nati i pasticceri e chef esperti in nutrizione animale. In pieno sviluppo è anche il turismo pet-friendly, che ha visto nascere consulenti come il Pet relocator o il Travel planner per animali, cioè organizzatori di viaggi complessi o veri e propri traslochi, gestendo pratiche sanitarie, passaporti, trasportini omologati e voli. Anche per cani e gatti, poi, la vita si è allungata: questo ha fatto esplodere la domanda di fisioterapia, idroterapia e osteopatia per il recupero post-operatorio o l'invecchiamento dell'animale. "La pet economy dimostra come i cambiamenti negli stili di vita degli italiani possano dare vita a nuove opportunità di lavoro - ha commentato il ceo di Fiscozen Enrico Mattiazzi - È un approccio che osserviamo soprattutto tra le nuove generazioni. La Partita Iva diventa uno strumento per trasformare queste intuizioni in un'attività". (ANSA).



