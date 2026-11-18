(ANSA) - ROMA, 18 NOV - E' stato ultimato ed è a Cesena il primo edificio residenziale in Europa con parapetti in vetro fotovoltaico attivo integrato. L'obiettivo del progetto realizzato dalla collaborazione tra Gmn Group e New Time era trasformare le superfici degli edifici in sistemi capaci di produrre energia senza alterarne l'estetica, integrare la tecnologia nella struttura stessa dell'architettura e creare abitazioni efficienti e sostenibili.

L'opera ha una struttura in grado di assolvere contemporaneamente alla funzione di protezione, lasciar filtrare la luce e generare energia elettrica, spiega una nota. I moduli in vetro stratificato fumè sostituiscono le tradizionali strutture di contenimento dei balconi e i pannelli fotovoltaici non sono sovrapposti alla struttura, ma integrati negli elementi edilizi di protezione e contemporaneamente, producono energia elettrica.

In totale sono stati forniti oltre 170 metri lineari di vetro fotovoltaico, pari a circa 180 metri quadrati di superficie attiva, per una potenza di picco superiore a 23 kW e una produzione stimata di oltre 22.000 kWh all'anno.

L'infrastruttura energetica è stata frazionata per servire ciascuno degli otto appartamenti che dispone di un proprio impianto autonomo collegato al parapetto del balcone, che opera in parallelo con l'impianto solare condominiale. Dal punto di vista tecnico e della sicurezza, il vetro impiegato garantisce una trasparenza del 20%, valore idoneo al passaggio della luce naturale e alla visibilità verso l'esterno. Si tratta di un vetro stratificato antisfondamento, progettato secondo le normative delle balaustre edilizie per trattenere i frammenti negli strati interni in caso di rottura. (ANSA).



