(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Aumenta del 12,7% il prezzo del gas a settembre rispetto ad agosto. Lo comunica l'Arera ricordando che si tratta del valore della materia prima del "Servizio di tutela della vulnerabilità".

"Per il mese di settembre le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo" osserva l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente spiegando che per i 2,3 milioni di clienti nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m) è pari a 78,80 euro a MWh.

(ANSA).



