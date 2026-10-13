(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Tenendo conto che la produzione elettrica da gas naturale copre ancora una quota del 50%, ne deriva che il Pun (Prezzo unico nazionale dell'elettricità, n.d.r.) ha generato un andamento simile a quello del prezzo all'ingrosso del gas naturale, con un progressivo rialzo dal marzo del 2026, cui è seguito un periodo di diminuzione, per poi aumentare nel periodo estivo, fino a toccare ad agosto una media di 180 euro al megawattora. L'ultima decade di ottobre è stato 213 euro al megawattora". Lo ha detto il presidente dell'Arera (l'autorità pubblica dell'energia), Nicola Dell'Acqua, in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera.

"La crescita dei prezzi all'ingrosso del gas naturale rispetto al 2025 - ha proseguito Dell'Acqua - implica il conseguente aumento dei costi di produzione dell'energia elettrica da gas naturale. Tale aumento trova realisticamente corrispondenza anche nelle offerte di vendita di energia elettrica formulate nei mercati all'ingrosso dai vari operatori". (ANSA).



