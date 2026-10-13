(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "L'accertamento di eventuali fenomeni di manipolazione del mercato, per esempio tramite il trattenimento di capacità, richiede ulteriori analisi di dettaglio e affinamenti, che l'autorità sta già svolgendo, anche caso per caso. In tale contesto, l'autorità a fine luglio del '26 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tutela della concorrenza nel settore elettrico". Lo ha detto il presidente dell'Arera (l'autorità pubblica dell'energia), Nicola Dell'Acqua, in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera.

Secondo Dall'Acqua, le indagini hanno "due finalità: quella di valutare possibili misure ex ante nell'eventuale esercizio di potere di mercato nella formazione delle offerte, e rafforzare le azioni di enforcement. Il procedimento include anche i seguiti di precedenti indagini che sono state completate in questa annata. In questi nove mesi abbiamo chiuso procedimento importanti anche su queste attività". (ANSA).



