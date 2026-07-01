(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Nel 2025 nel settore elettrico italiano si è registrata un'inversione di tendenza nel mix di produzione, con le rinnovabili in calo dell'1,5%, e il termoelettrico che, tornato a crescere (+5,2%), traina la crescita della produzione complessiva (+2,4%). Lo rivela l'Arera, l'agenzia pubblica per l'energia, l'acqua e i rifiuti, nella sua relazione sul 2025, presentata oggi alla Camera.

I consumi di gas aumentano del 2%. In aumento l'import, cl raddoppio dei flussi dagli Usa e l'incremento rilevante di gas dal Nord (Norvegia e Olanda). Il Gnl, che rappresenta circa un terzo dell'import complessivo, è cresciuto del 44% in un anno.

(ANSA).



