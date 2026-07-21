(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - 'La salute del mare comincia anche a terra, dalle scelte che compiamo ogni giorno'. Con questo messaggio Assovetro partecipa alla tappa napoletana di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata alla qualità delle acque, alla tutela delle coste e della biodiversità, all'inquinamento e alla corretta gestione dei rifiuti.

L'iniziativa si sviluppa in due spazi collegati. A bordo della Goletta Verde, ormeggiata al porto, alle 16.30 Assovetro aprirà le attività dedicate ai bambini e ai ragazzi. Attraverso il «Memory del vetro» e un quiz divulgativo, i partecipanti potranno conoscere le caratteristiche del materiale, dalla sicurezza alla trasparenza, dalla durata alla capacità di conservare la qualità dei prodotti, fino alla riciclabilità.

In contemporanea, in Piazza del Municipio, lo stand Assovetro e Legambiente coinvolgerà famiglie, cittadini e turisti con esperienze pensate per trasformare l'informazione in partecipazione. Con «Una promessa al mare» ciascuno potrà scrivere un impegno personale e inserirlo in una bottiglia di vetro, mentre quiz e attività interattive aiuteranno a diffondere informazioni corrette in modo leggero e immediato.

«Il mare non è un luogo separato dalla nostra quotidianità. Ciò che scegliamo, utilizziamo e conferiamo a terra può arrivare fino alle coste, mentre la qualità dell'ambiente marino torna a incidere sulla vita e sulla salute delle persone», dichiara Walter Da Riz, Direttore Generale di Assovetro. «Essere a Goletta Verde significa portare un messaggio concreto: nessun materiale deve essere disperso nell'ambiente e ogni contenitore va gestito correttamente. Il vetro, grazie alla sua inerzia e alla capacità di tornare nuova materia, può contribuire a un modello più circolare e a scelte di consumo fondate su qualità, sicurezza e responsabilità». (ANSA).



