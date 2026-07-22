(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Sono state pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei "data center", introdotto con il "Decreto Bollette" convertito in legge (la 49 del 10 aprile 2026). Gli indirizzi operativi riguardano, in particolare, gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al Mase.

Le indicazioni, fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia, rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti.

Saranno resi disponibili nei prossimi giorni, a cura della Direzione generale valutazioni ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. (ANSA).



