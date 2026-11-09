ROMA. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge Bollette, con misure urgenti per ridurre il costo dell’energia elettrica e del gas. Secondo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a partire da gennaio gli interventi consentiranno, nel complesso, una riduzione media stimata di circa 15 euro al megawattora. Una cifra riferita al costo dell’energia, che non equivale automaticamente allo sconto applicato alla bolletta di ogni famiglia.

Il provvedimento introduce un meccanismo temporaneo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale impiegato nella produzione termoelettrica, con l’obiettivo di limitare l’effetto del prezzo del gas su quello dell’elettricità. Il ministero dell’Ambiente precisa che la misura è stata definita attraverso un confronto con la Commissione europea, con il contributo dell’autorità di regolazione Arera e del Gestore dei mercati energetici.

Per Pichetto Fratin si tratta di «un primo passo concreto» a sostegno dei consumatori e del sistema produttivo, in una fase segnata dalle tensioni internazionali e dal caro energia. Il ministro sottolinea che l’intervento punta a rafforzare la competitività delle imprese e ad alleggerire la spesa energetica delle famiglie.

Positivo il giudizio di Confcommercio, che apprezza l’intervento temporaneo sul meccanismo di formazione del prezzo dell’elettricità. L’associazione ricorda che nel terzo trimestre la bolletta energetica delle imprese del commercio ha raggiunto, secondo le proprie stime, 3,8 miliardi di euro, il 46,2% in più rispetto a un anno prima. Chiede però garanzie affinché il finanziamento della misura non comporti nuovi oneri e i benefici arrivino effettivamente ai clienti finali.

Dura invece la critica di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, secondo il quale il vantaggio per le famiglie sarebbe di appena 1,4 euro al mese. Una stima contestuale alla sua presa di posizione, non un risparmio individuale stabilito dal decreto. Bonelli definisce il provvedimento uno «sconto beffa» e chiede interventi strutturali per ridurre la dipendenza dal gas, accelerando su energie rinnovabili, sistemi di accumulo ed efficienza energetica. (foto Ansa)