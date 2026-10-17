BOLZANO. Ben 4.500 mozziconi di sigaretta raccolti in piazza Università, insieme a un chilo e mezzo di piccoli rifiuti. È il bilancio dell’iniziativa di pulizia organizzata oggi, sabato 17 ottobre, da Plastic Free, che ha visto impegnati 22 volontari, tra cui ben 13 bambini.

Un intervento che ha permesso di restituire decoro e pulizia alla piazza, grazie all’impegno dei partecipanti che hanno raccolto complessivamente 1,270 chili di mozziconi, equivalenti a circa 4.500 sigarette, e altri 1,500 chili di piccoli rifiuti abbandonati.

A comunicare i risultati sono le referenti bolzanine di Plastic Free, Francesca Simbari, Alexandra e Barbara Perugini, che sottolineano come l’attività sia stata impegnativa, ma abbia prodotto risultati ben visibili sull’intera piazza.

Particolarmente significativa la presenza dei 13 bambini, protagonisti insieme agli adulti di un’iniziativa concreta di sensibilizzazione ambientale. Al termine della raccolta, piazza Università si presentava sensibilmente più pulita.