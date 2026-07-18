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BOLZANO. Bolzano ha già registrato la sua quindicesima notte tropicale dell'anno, ovvero con temperature minime che non sono scese sotto la soglia dei 20 gradi.
A tracciare il bilancio è il meteorologo della Provincia autonoma di Bolzano, Dieter Peterlin, annunciando però una svolta per i prossimi giorni, quando anche le temperature notturne subiranno una decisa flessione. Dopo le massime che hanno toccato i 33 gradi nella Valle dell'Adige, il quadro meteo si prepara a cambiare.
Secondo l'esperto, già nelle prossime ore sono attesi temporali termici locali, in particolare nel nord dell'Alto Adige. Per l'intero fine settimana si profila una dinamica precisa: le mattinate saranno caratterizzate dal sole, mentre dal pomeriggio in poi aumenterà progressivamente la probabilità di temporali.
Saranno proprio questi fenomeni a determinare un'inversione di tendenza sul fronte termico, portando il tanto atteso calo delle temperature a partire dalla prossima settimana.