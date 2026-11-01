(ANSA) - BRASILIA, 01 NOV - Il ministero dell'Ambiente e del Cambiamento climatico del Brasile ha aggiornato la Lista nazionale ufficiale delle specie della flora minacciate di estinzione. Valutato dall'Istituto di ricerche del Giardino botanico di Rio de Janeiro, il documento censisce 3.730 specie, segnando un aumento del 16,2% rispetto al precedente elenco del 2022, che ne contava 3.209.

L'elenco contempla quattro categorie di rischio. Le specie definite "vulnerabili" sono 838, tra cui la noce del Brasile e la palma juçara. Il gruppo più numeroso riunisce 2.162 piante "in pericolo", compresa l'araucaria brasiliana. Tra le 728 specie classificate "in pericolo critico" figura invece il legno del Brasile.

Soltanto due specie sono state inserite nella categoria "possibilmente estinta", entrambe native della Foresta Atlantica. L'aggiornamento, previsto ogni cinque anni, si basa su criteri quali la frammentazione delle popolazioni e il declino geografico, al fine di valutare le minacce e rafforzare le future misure di conservazione. (ANSA).



