(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 06 LUG - Il Piano di Trasformazione Ecologica (Pte) del governo brasiliano ha già mobilitato 23,5 miliardi di euro (140 miliardi di real) attraverso il programma Eco Invest Brasil, raccolto 5,5 miliardi di dollari con emissioni di titoli sovrani sostenibili e portato il Fondo Clima a 4,6 miliardi di euro (27,5 miliardi di real), valore 316 volte superiore a quello del 2020. È quanto emerge dal bilancio diffuso dal ministero delle Finanze. Lanciato nel 2023, il piano punta ad accelerare la transizione ecologica attraverso strumenti finanziari, nuovi meccanismi di mercato e riforme regolatorie per attrarre capitali privati e sostenere i settori strategici della decarbonizzazione. Tra i principali risultati figurano anche 5,1 miliardi di euro (30,7 miliardi di real) destinati nel 2025 al Fondo nazionale per lo sviluppo scientifico e tecnologico, 2,7 miliardi di euro (16,3 miliardi di real) raccolti con le Lettere di credito per lo sviluppo e 66,5 miliardi di euro (396 miliardi di real) in obbligazioni infrastrutturali e agevolate emesse tra il 2023 e il 2026, il 180% in più rispetto al quadriennio precedente. Il ministero ha evidenziato i progressi del nuovo sistema nazionale di classificazione degli investimenti sostenibili, del mercato regolato del carbonio e del programma nazionale per l'idrogeno a basse emissioni. Sul fronte dei minerali strategici, bandi promossi dalla banca pubblica Bndes e dall'agenzia Finep hanno già mobilitato oltre 1 miliardo di euro (6 miliardi di real) per sviluppare in Brasile la lavorazione delle materie prime critiche, riducendo la dipendenza dalle esportazioni di minerali grezzi. (ANSA).



