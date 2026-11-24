(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Manifestazione nazionale a Roma il 26 novembre contro la nuova legge sulla caccia. Ad aderire al presidio in piazza Capranica, spiega una nota degli organizzatori, 69 organizzazioni ambientaliste, animaliste, scientifiche, escursionistiche e imprenditoriali.

Alla manifestazione contro il disegno di legge attualmente all'esame della Camera, si legge, "prenderanno parte anche esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, che porteranno il proprio sostegno a una mobilitazione nata dal basso ma capace di rappresentare una sensibilità sempre più diffusa nel Paese".

"Le organizzazioni promotrici ricordano che la Proposta di Legge in discussione contiene disposizioni che determinerebbero un significativo arretramento delle tutele oggi garantite alla fauna selvatica e agli ecosistemi, ampliando spazi e tempi destinati all'attività venatoria e riducendo gli strumenti di protezione costruiti in oltre trent'anni di legislazione nazionale ed europea.Ad aderire: AFNI, Alleanza Anti-Specista, Altura, Amici della Terra, ANBA, ANVA, Animal AID, Animal Equality Italia, Animalisti Italiani, ASOIM, Associazione Caretta Caretta, Associazione Guardiaparco Italiani, Associazione Nazionale Guardiaparco, Associazione per la Conoscenza dei Lupi Periurbani, CAI, CERM, CIRF, CISO, Climate Pride, Cosmofauna, Earth, EBN Italia, ENPA, Essere Animali, Etico Scienza, FEE, Federazione Nazionale Pro Natura, FederTrek, Fondazione Capellino, Fondazione Cave Canem, Fondazione Marevivo, Fondazione Michele Panuccio, Forum Ambientalista, Gaia, GAROL, Green Impact, Greenpeace, GRIG, Gruppo Insubrico di Ornitologia, Humane World for Animals, Il Mio Amico Albero, Io Non Ho Paura del Lupo, Italia Nostra, ISDE, Italian Youth Biodiversity Network, L'Altritalia Ambiente, LAC, LAV, LEAL, Legambiente, LEIDAA, LIMAV, Lipu, LNDC Animal Protection, MAN, Mountain Wilderness Italia, NAHR, OIPA, Rete dei, Santuari di Animali Liberi in Italia, Rewilding Appennines, Salviamo l'Orso, Società Ornitologica Italiana, SOS Gaia, SROPU, SRSN, VAS, Waldrappteam, WWF Italia . (ANSA).



