(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Azione depositerà denunce all'Antitrust e alla Procura della Repubblica" contro "Enel, A2A ed Edison" che "operano una manipolazione quotidiana del mercato elettrico che negli ultimi quattro mesi ha determinato un esborso in più per i cittadini di 3 miliardi di euro". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda nella replica alla risposta del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a una sua interrogazione durante il question time al Senato.

'Da mesi denunciamo quella che è una vera truffa ai danni dei cittadini - ha detto Calenda presentando l'interrogazione - Queste società, che producono a gas e hanno l'idroelettrico, sono in grado di trattenere capacità a gas, cosa che non si potrebbe fare, finchè non si alza la domanda (in particolare dalle 8 alle 20) e allora offrono l'idroelettrico come energia.

Sa a quanto? - chiede rivolto al ministro dell'Ambiente - A 300-350 euro. Sa quanto costa l'energia idroelettrica? 35-40 euro'.

Per Calenda, 'questo comportamento è tecnicamente scorretto, perché queste società devono offrire la loro capacità, a meno che non ci siano problemi tecnici. E quindi dicono tutti i giorni che ci sono problemi tecnici per trattenere capacità e intanto immettono un'energia su cui hanno il margine maggiore'.

Il leader di Azione critica anche Arera, l'autorità pubblica per l'energia: 'Dovrebbe essere sciolta per il grado di contiguità con questi produttori', poiché 'il suo presidente dice che è una questione di pochi soldi. Centocinquanta euro a megawattora, perché tale è la differenza tra i 200 del gas e i 350 a cui arriva quando viene pagato l'idroelettrico, sono pochi soldi?'. (ANSA).



