(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Cambia la location del presidio nazionale "L'Italia ripudia la Pdl Caccia", promosso da 76 associazioni ambientaliste, animaliste, scientifiche, escursionistiche e della società civile, per domani, 26 novembre, contro la proposta di legge sulla caccia attualmente all'esame della Camera dei Deputati. Il presidio - si apprende da una nota - si svolgerà in Piazza Santi Apostoli, e non più in Piazza Capranica come precedentemente comunicato. La decisione è stata assunta dalla Questura di Roma in considerazione dell'elevato numero di partecipanti attesi.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, le adesioni e la mobilitazione registrate anche sui social hanno determinato previsioni di affluenza significativamente superiori alle stime iniziali.

Restano invariati data e orario dell'iniziativa: l'appuntamento è fissato dalle 9.30 alle 13.00. Al presidio hanno aderito associazioni appartenenti al mondo ambientalista, animalista, scientifico, escursionistico e dell'associazionismo civile, unite dalla richiesta di fermare quella che definiscono una proposta di legge destinata a indebolire le attuali tutele della fauna selvatica e degli ecosistemi.

La manifestazione si svolgerà alla vigilia della prevista discussione alla Camera del provvedimento e intende richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla difesa della biodiversità, della fauna selvatica e della sicurezza dei cittadini nella fruizione degli ambienti naturali. (ANSA).



