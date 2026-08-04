(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Capri diventa zona marina protetta.

La Commissione Ambiente della Camera dei deputati ha infatti approvato in sede legislativa la proposta di legge per l'istituzione di un area marina protetta attorno all'isola del Tirreno. Il provvedimento modifica l'articolo 36 della legge quadro 394/1991, separando l'Isola di Capri da Punta Campanella (in precedenza accorpate nello stesso punto) e inserendo Capri come nuova area di reperimento autonoma. Inoltre, la proposta dispone che il ministero dell'Ambiente avvii e concluda l'istruttoria tecnica entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge per procedere all'istituzione dell'Area Marina Protetta.

E' previsto l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per la gestione delle Aree marine protette di 300.000 euro all'anno a decorrere dal 2027.

Esulta il sindaco di Capri, "Quella di oggi è una grande vittoria per Capri e per tutti coloro che hanno creduto nella necessità di dotare la nostra isola di uno strumento moderno ed efficace per la tutela del suo patrimonio marino", afferma il primo cittadino, Paolo Falco. Positivo il commento del ministro per l'Ambiente, Gilberto Pichetto. "Il provvedimento completa il sistema delle aree marine protette del Golfo di Napoli - sottolinea - che diventa il primo golfo italiano interamente tutelato attraverso una rete coordinata di aree marine protette, rafforzando la salvaguardia di uno dei tratti di mare più preziosi del Mediterraneo. In particolare l'area protetta regolamenterà in modo ancora più rigido la navigazione attorno ai celebri faraglioni. Soddisfatta anche Marevivo: l'associazione ambientalista ricorda di essere nata "oltre quarant'anni fa proprio a Capri, da cui sono partite le nostre prime campagne per la tutela del mare. (ANSA).



