(ANSA) - ROMA, 22 SET - Via libera definitivo alle agevolazioni fiscali sul carburante per le imprese del settore ittico. Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha pubblicato il decreto direttoriale n.493110, che individua i beneficiari del credito di imposta per l'acquisto di gasolio e benzina. Ne dà notizia lo stesso Masaf, sottolineando che "la dotazione finanziaria disponibile, pari a 10 milioni di euro, ha consentito di soddisfare integralmente la platea dei beneficiari e di riconoscere l'aliquota massima prevista dalla legge, pari al 20 per cento delle spese sostenute per acquisto di gasolio e benzina in un certo periodo di riferimento".

Dall'istruttoria condotta dagli uffici ministeriali su 2.122 domande totali presentate entro lo scorso 20 luglio, sono state ammesse 1.937 istanze, per uno stanziamento effettivo pari a 6.994.671,92 euro. Per le restanti 185 pratiche è stato invece avviato un supplemento di indagine per verificare il possesso dei requisiti, al termine del quale il Ministero integrerà l'elenco dei beneficiari. Come evidenziato dal Masaf, nonostante la pausa estiva "gli uffici del Ministero hanno assicurato la continuità dell'azione amministrativa, procedendo all'esame delle istanze e garantendo il tempestivo avanzamento della misura a sostegno del comparto ittico". (ANSA).



