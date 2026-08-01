(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Quest'estate sono 6,1 milioni gli italiani che scelgono di partire per le vacanze insieme al proprio animale domestico, quasi uno su sei tra coloro che si mettono in viaggio, grazie a una crescente diffusione dell'ospitalità "pet friendly" lungo tutta la Penisola. È quanto emerge da un'analisi Coldiretti/Ixè in occasione del primo weekend da bollino nero dell'estate, che vede spostarsi non solo milioni di famiglie ma anche cani, gatti e altri animali da compagnia.

Tra chi possiede un animale domestico, il 30% ha deciso di portarlo con sé, mentre il 43% lo affiderà a parenti, amici o pensioni specializzate. C'è poi un ulteriore 27% che vorrebbe partire insieme al proprio pet, ma è costretto a rinunciare per la mancanza di strutture in grado di accoglierlo.

Nonostante i progressi compiuti sul fronte dell'accoglienza, resta però aperta la piaga degli abbandoni. Secondo Coldiretti, proprio nei mesi estivi si concentra circa il 30% dei 130mila animali che ogni anno vengono abbandonati in Italia, un fenomeno che rappresenta non solo un grave gesto di crudeltà, ma anche un rischio per la sicurezza stradale e un costo per la collettività.

Tra le strutture ricettive, alberghi, bed & breakfast e soprattutto gli agriturismo si confermano sempre più attrezzati per ospitare gli animali da compagnia, offrendo ampi spazi all'aperto e un contesto ideale per trascorrere il soggiorno insieme ai propri proprietari.. Sono inoltre in costante aumento le spiagge attrezzate che consentono l'accesso agli animali e che, in molti casi, mettono a disposizione servizi dedicati, come aree d'ombra, punti acqua, docce e spazi per il gioco.

Per affrontare il viaggio e la vacanza in sicurezza è importante adottare alcuni semplici accorgimenti. Nelle giornate più calde bisogna evitare di partire nelle ore centrali della giornata, assicurare sempre acqua fresca a disposizione e non lasciare mai l'animale da solo all'interno dell'automobile, neppure per pochi minuti. Prima della partenza è consigliabile una visita dal veterinario per verificare lo stato di salute, l'efficacia delle vaccinazioni e dei trattamenti antiparassitari, particolarmente importanti quando si frequentano aree verdi, spiagge o località di campagna (ANSA).



