(ANSA) - ROMA, 01 OTT - ContourGlobal e Platte River Power Authority (Platte River) completano la fase II del progetto Black Hollow Sun vicino a Severance, in Colorado, portando pienamente online il più grande progetto solare del Colorado settentrionale da 324 MWp (257 MWac). Il complesso dovrebbe generare circa 608 GWh di energia elettrica pulita all'anno, sufficienti ad alimentare oltre 73.000 abitazioni e attività commerciali nelle comunità proprietarie di Platte River di Fort Collins, Estes Park, Longmont e Loveland.

I lavori di costruzione sono iniziati a seguito di una cerimonia di posa della prima pietra a luglio 2024. L'impianto, che si estende su circa 1.700 acri, comprende oltre 500.000 pannelli solari fotovoltaici e utilizza una tecnologia di inseguimento monoassiale (single-axis tracking) per massimizzare la produzione di energia durante l'intera giornata. Il progetto è stato sviluppato da ContourGlobal, che ne detiene anche la proprietà e la gestione operativa per entrambe le fasi, e che ora fornisce 324 MWp (257 MWac) di energia elettrica pulita a Platte River nell'ambito di un contratto di fornitura di energia (power purchase agreement) di lungo periodo.

"Black Hollow Sun rappresenta un traguardo storico per ContourGlobal negli Stati Uniti, il nostro più grande complesso solare operativo a livello aziendale, e un vero esempio di come manifattura americana, partnership locali e un impegno di lungo periodo verso la comunità possano unirsi per fornire energia pulita affidabile e a costi accessibili su larga scala," ha dichiarato Javier Alvarez Canedo, General Manager USA di ContourGlobal.

Il recente completamento dell'impianto solare BHS II in Colorado porta il portafoglio complessivo di ContourGlobal negli Stati Uniti a 2,7 GW di capacità di generazione elettrica in esercizio o in costruzione. (ANSA).



