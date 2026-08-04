(ANSA) - ROMA, 04 AGO - ContourGlobal ha annunciato oggi l'avvio della costruzione di Los Maitenes, un nuovo impianto ibrido solare con sistema di accumulo (Bess) in Cile. Il progetto, sottolinea una nota, prevede 131 MWp di capacità fotovoltaica e un sistema di storage a batteria da 90 MW / 360 MWh. Una volta completato, porterà il portafoglio cileno di ContourGlobal a circa 583 MWp di capacità solare fotovoltaica e 490 MW / 2,9 GWh di capacità di accumulo, per un totale di oltre 1 GW di asset dedicati alla generazione e allo stoccaggio di energia pulita nel Paese.

Accanto ai suoi impianti operativi nelle regioni di Tarapacá (Víctor Jara) e Antofagasta (Quillagua I e II), Los Maitenes estenderà la presenza dell'azienda alla Regione di O'Higgins, più vicina a uno dei principali centri di domanda elettrica del Cile. Poiché il sistema elettrico cileno affronta periodi di generazione solare in eccesso che non sempre possono essere assorbiti o trasmessi dalla rete, impianti come Los Maitenes contribuiscono a mitigare il rischio di curtailment. Oltre a fornire generazione solare diurna, il sistema di storage a batteria dell'impianto gli consente di erogare energia ferma durante i picchi di domanda nelle ore non solari. La sua posizione strategica, vicina ai principali centri di consumo elettrico, riduce inoltre significativamente l'esposizione ai vincoli di trasmissione. Il nuovo impianto dovrebbe generare circa 220 GWh di energia elettrica pulita all'anno, e sarà completamente costruito entro la fine del 2027. La sua produzione è in gran parte contrattualizzata attraverso un unico PPA di lungo periodo che copre blocchi diurni e notturni, sfruttando la flessibilità garantita dal sistema di accumulo a batteria da quattro ore, mentre la produzione restante coglierà opportunità sul mercato spot. Secondo il ceo di Contourglobal, l'italiano, Antonio Cammisecra, "La nostra crescita in Cile va di pari passo con la trasformazione del sistema elettrico del Paese, che è all'avanguardia nel combinare generazione rinnovabile e storage energetico per fornire energia pulita affidabile e programmabile su larga scala. Los Maitenes rappresenta un'ulteriore tappa fondamentale nella strategia di ContourGlobal volta a sviluppare piattaforme rinnovabili ibride su larga scala, e si basa sul nostro pionieristico modello di business 'Sun at Night', che consente di erogare durante le ore di picco non solari l'energia solare generata durante il giorno." (ANSA).



