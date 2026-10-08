(ANSA) - MILANO, 08 OTT - ContourGlobal ha un portafoglio di progetti di accumulo da 1,9 Gw in Italia. Lo si legge in una nota in cui l'azienda controllata da Kkr prevede realizzare i primi impianti entro l'anno. Nel Bel Paese ContourGlobal gestisce inoltre 73 impianti solari fotovoltaici in 14 regioni, per 107 Mw di corrente continua, destinati a salire a 190 Mwc entro il 2027. ContourGlobal si è inoltre impegnata a partecipare alle prossime aste Macse, il Meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico.

L'azienda ritiene che l'integrazione tra gli impianti d'accumulo a batterie Bess ie la produzione di energia solare possa trovare terreno fertile anche in Italia. Per ora lo ha fatto a Sterling (Arizona), dove è stata posta la prima pietra di un progetto che combina 509 Mw di picco e 450 Mw di corrente alternata da fotovoltaico con 360 Mw e 1,4 GWh di accumulo tramite batterie. (ANSA).



