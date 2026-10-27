(ANSA) - ROMA, 27 OTT - A qualcuno la crisi climatica conviene: secondo Oxfam in un solo anno, lo 0,1% più ricco del pianeta — circa 8 milioni di persone — emette più CO₂ di quasi 3,5 miliardi di esseri umani appartenenti alla metà più povera dell'umanità. In media, il contributo di un singolo super-ricco alle ondate di calore che affliggono il pianeta è 400 volte superiore a quello di una persona comune.

È la fotografia scattata dal nuovo report di Oxfam, diffuso alla vigilia della Cop31 sul clima, in programma dal 9 novembre ad Antalya, in Turchia. "La crisi climatica viene spesso descritta come una sfida che dovrebbe accomunare l'intera umanità, ma quello a cui assistiamo va esattamente nella direzione opposta", spiega Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Lo 0,1% più facoltoso del mondo produce oggi emissioni tripli rispetto a quelli dell'intera Africa sub-sahariana, 1,3 miliardi di persone. E mentre i più poveri restano inermi di fronte a eventi sempre più estremi, i super-ricchi "trovano vie d'uscita: bunker sotterranei ipertecnologici, squadre antincendio private o polizze a copertura delle proprie perdite". Secondo Petrelli "i super-ricchi prima incendiano il pianeta e poi ci presentano il conto per gli estintori". (ANSA).



