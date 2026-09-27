(ANSA) - ROMA, 27 SET - Sono 539.270 gli imballaggi in carta selezionati per il riciclo durante le tappe Jova Summer Party 2026. E' il bilancio della partecipazione al tour di Seda International Packaging Group come environmental partner del tour.

"Il risultato dei 539.270 imballaggi selezionati per il riciclo - indica l'azienda - racconta soprattutto un lavoro di squadra che ha coinvolto l'intera filiera: Seda, che ha sviluppato le soluzioni di packaging in carta per cibi e bevande utilizzate durante il tour; Comieco, anch'esso environmental partner, impegnato nel garantire l'avvio a riciclo della carta e del cartone raccolti separatamente; e soprattutto il pubblico, protagonista attraverso il semplice ma fondamentale gesto del corretto conferimento".

"Questo risultato dimostra concretamente ciò che abbiamo voluto raccontare lungo tutto il Jova Summer Party: la sostenibilità diventa reale quando entra nei comportamenti delle persone - dichiara il past president di Confindustrtia Antonio D'Amato, presidente e ceo di Seda International Packaging Group -. In un grande evento, l'energia e la bellezza dello stare insieme possono coniugarsi con la responsabilità. Oltre mezzo milione di imballaggi selezionati per il riciclo raccontano altrettanti gesti che, insieme, possono fare la differenza. È questa la forza dell'economia circolare: trasformare la partecipazione individuale in un risultato collettivo". (ANSA).



