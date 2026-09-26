(ANSA) - VENEZIA, 26 SET - Sarà intitolata "Aqua Age", e dedicata alla risorsa acqua, la terza edizione della Venice Climate Week, in programma a Venezia dal 3 all'8 giugno 2027. Lo ha annunciato a New York il sindaco Simone Venturini, in occasione della Climate Week e nella settimana dell'Assemblea generale dell'Onu, con il Future Food Institute, la fondatrice e presidente Sara Roversi, e il giornalista Riccardo Luna, ideatore della manifestazione lagunare.

"Aqua Age" è l'ambizione di aprire una nuova stagione dell'azione climatica: mettere l'acqua al centro delle decisioni che disegneranno il futuro delle città, del cibo e delle economie. Venezia mette al servizio di questa sfida secoli di conoscenza e capacità di adattamento.

"I giovani - ha detto Roversi - non sono soltanto gli eredi di un pianeta in crisi. Sono la forza che può cambiarne il destino. Non possiamo chiedere loro di affrontare la crisi climatica lasciandoli fuori dai luoghi in cui si costruiscono le risposte. Con Venice Climate Week vogliamo mettere la loro capacità di immaginare e sperimentare in relazione diretta con scienziati, sindaci e comunità. L'acqua ci insegna che tutto è connesso: ciò che mangiamo, la nostra salute, il futuro dei territori".

Per Luna "Venezia non è soltanto un patrimonio da difendere.

Può diventare il luogo da cui ripensare il futuro del pianeta.

Con 'Aqua Age' vogliamo portare nella stessa conversazione la forza della scienza, il coraggio delle città e l'immaginazione della cultura. Il mondo ha bisogno di soluzioni, ma anche di una visione capace di mobilitare le persone". (ANSA).



