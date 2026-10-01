(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "La disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori". Così l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo all'Argentina week, organizzato dal Governo dell'Argentina a Parigi, presso la sede dell'Ocse, dal 30 settembre al 2 ottobre per presentare le opportunità di investimento nel Paese.

"Alcuni anni fa si diceva che l'era del gas era finita, oggi sappiamo che non è così, perché i mix energetici non si compongono per sostituzione bensì per addizione - ha aggiunto Descalzi - In 20 anni il consumo di gas è raddoppiato ma gli investimenti non sono cresciuti di pari passo, a causa di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, l'Europa ritiene di non avere bisogno di petrolio e gas: ma allora perché il prezzo del petrolio è così alto? E perché continuiamo a usare petrolio e gas per stabilizzare le rinnovabili?" ha rilevato il manager. (ANSA).



