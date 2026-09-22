(ANSA) - ROMA, 22 SET - I tagli ai ministeri per finanziare lo sconto sulle accise dei carburanti colpiscono anche i fondi per l'eolico offshore. Come scrive il sito di energia Staffetta Quotidiana, il ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica ha dimezzato i finanziamenti destinati ai porti di Taranto e di Augusta, per renderli i due poli italiani per la costruzione delle piattaforme galleggianti per le pale eoliche in mare.

I fondi per i due porti sono stati tagliati da oltre 78 milioni complessivi a 38,3 milioni. Ad Augusta andranno 24,3 milioni di euro invece di 49,8, a Taranto 13,9 milioni invece di 28,5. (ANSA).



