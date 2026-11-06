(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Il tetto al gas proposto dal Governo nel Decreto Bollette, nuovamente rimandato a lunedì 9 novembre, farebbe risparmiare a una famiglia circa 1,4 euro al mese, 17 euro all'anno, a fronte di un rincaro della bolletta da febbraio ad oggi di più di 30 euro al mese. È quanto emerge da una nuova analisi di Ecco, il think tank italiano sul clima.

Il nuovo tetto al prezzo del gas per la produzione elettrica, fissato a circa 59 euro al megawattora per 12-18 mesi, con il gas naturale attualmente intorno ai 100 euro al megawattora, non si traduce automaticamente in uno sconto di 40 euro al megawattora. Questo perché lo sconto, come ha imposto la Ue, va emendato in maniera tale da non modificare i flussi di elettricità scambiati con gli altri Stati membri del mercato unico europeo.

L'Italia importa circa il 15% dell'elettricità che consuma, in larga parte dalla Francia, perché all'estero costa meno. Se il tetto proposto facesse scendere il prezzo italiano sotto quello dei Paesi vicini, i flussi si invertirebbero. L'Italia esporterebbe elettricità prodotta con il gas e, i consumatori italiani, che pagano i rimborsi ai produttori, finirebbero per sussidiare energia consumata all'estero.

Per questo vincolo sui flussi con l'estero, lo sconto sul prezzo del gas consegnato alle centrali si ferma a circa 10 euro al megawattora in media annua, pari ad appena 13 euro al megawattora in meno sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. Da questo beneficio va poi sottratto il rimborso dovuto ai produttori. Per una famiglia che consuma 2700 kilowattora all'anno, alla fine il risparmio annuo è di 17 euro.

Per Matteo Leonardi, Co-fondatore e Presidente di Ecco, "l'energia è cara perché il gas è caro, e continuiamo a dipendere proprio dal gas. Dopo le ingenti risorse pubbliche mobilitate in questi anni per contenere i costi della crisi, attraverso il sostegno ai prezzi delle fossili, ora si cerca di fare l'impossibile: contenere il prezzo con un Decreto che per i consumatori vale un caffè al mese. Le soluzioni sistemiche per abbassare le bollette sono le rinnovabili e l'elettrificazione dei consumi finali, che non vediamo crescere come dovrebbero", (ANSA).



