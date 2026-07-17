(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "La proposta di riforma del meccanismo Ets e il Piano europeo per l'elettrificazione (Electrification Action Plan), attesi oggi dalla Commissione europea, sono parti complementari di una stessa strategia che mira a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, rafforzare la sicurezza energetica e rilanciare la competitività industriale". Lo scrive in un comunicato Ecco, il think tank italiano per il clima.

Secondo Ecco, "la revisione dell'Ets, il meccanismo europeo di scambio delle quote di emissione, aggiorna uno strumento efficace che, assegnando un costo alle emissioni, orienta gli investimenti e i consumi verso tecnologie più pulite e genera le risorse pubbliche necessarie per la transizione".

Il nuovo Piano per l'elettrificazione - prosegue il think tank -, mira a definire la cornice entro la quale orientare le future misure legislative europee e nazionali, con l'obiettivo di incentivare e sostenere famiglie e imprese nell'adozione di tecnologie elettriche e nell'abbandono dei combustibili fossili".

"Il meccanismo Ets è uno strumento fondamentale per la decarbonizzazione europea - ha affermato Davide Panzeri, responsabile Politiche Italia-Europa di Ecco -. Questa revisione dovrà introdurre le flessibilità necessarie per i settori industriali, dove la decarbonizzazione è particolarmente impegnativa. Tuttavia, è fondamentale che lo faccia senza comprometterne l'efficacia, né penalizzare coloro che hanno già investito in processi industriali più puliti". (ANSA).



