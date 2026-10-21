(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Al 2030 il Pniec (il piano nazionale dell'energia) prevede 4,3 milioni di auto elettriche, ma ad agosto 2026 ne circolavano 445 mila, un decimo dell'obiettivo. È quanto emerge dal Rapporto sull'avanzamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), redatto annualmente da Ecco, il think tank italiano per il clima.

Gli incentivi dedicati all'elettrico hanno portato le immatricolazioni al 9% tra la fine del 2025 e il 2026, contro il 22% della media europea. Finiti a giugno, il mercato è tornato ai livelli precedenti.

I trasporti sono il primo settore per emissioni in Italia, oltre il 30% del totale. Ma secondo Ecco, le risorse oggi disponibili per decarbonizzarlo sono poche, e disperse tra più tecnologie. (ANSA).



