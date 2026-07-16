(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Ridurre di due terzi la dipendenza dal gas nell'Unione europea e dimezzare quella dal petrolio entro il 2040, attraverso l'elettrificazione dei trasporti, delle lavorazioni industriali, del riscaldamento. E' quanto emerge dalla bozza dell'Electrification Action Plan della Commissione europea (che dovrebbe essere presentato domani, venerdì 17) secondo il think tank sul clima Ecco, che ha raccolto indiscrezioni sul documento.

Il Piano di azione europeo individua cinque barriere all'elettrificazione: il divario di prezzo tra elettricità e fossili; gli elevati costi di capitale delle tecnologie elettriche; i colli di bottiglia sulle reti; i limiti tecnologici nei settori non ancora elettrificabili, come il trasporto a lunga distanza e alcuni processi industriali; la necessità di sviluppare e rafforzare l'intera filiera industriale europea di queste tecnologie.

Tra queste barriere, la più importante è considerata il maggior costo dell'energia elettrica rispetto ai combustibili fossili. Nel Piano la Commissione si impegna a riequilibrare questo divario, con l'obiettivo di portare il rapporto di prezzo tra elettricità e gas a un tetto di 2,5 per le famiglie e 2 per l'industria entro il 2030. Per le imprese italiane tale rapporto è oggi intorno al 3,5.

Per il settore residenziale, l'obiettivo della Commissione è raddoppiare il tasso di installazione delle pompe di calore al 2030 rispetto al 2025, attraverso incentivi per chi produce le pompe e per chi le installa e obblighi per gli edifici pubblici.

Per il settore industriale (quasi un quarto della domanda energetica dell'Ue), la Commissione propone di rafforzare l'uso delle risorse Ets per la decarbonizzazione industriale, la creazione di una Industrial Decarbonisation Bank, il lancio di una seconda Industrial Heat Auction nell'ambito dell'Innovation Fund nel 2026.

Per il settore dei trasporti, che rappresenta un terzo dell'energia consumata in Europa, la Commissione propone la revisione della Clean Vehicles Directive per gli appalti pubblici, tassazione favorevoli alle flotte aziendali elettriche, programmi di social leasing finanziati con Ets e Fondo sociale per il clima. (ANSA).



