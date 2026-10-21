(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il Pnrr si chiude con il 45% dei fondi per la transizione effettivamente spesi, e dei 18,2 miliardi di euro incassati dalle aste Ets tra il 2012 e il 2024, solo il 9% dei proventi è andato a misure per il clima, secondo le rendicontazioni pubbliche. È quanto emerge dal Rapporto sull'avanzamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), redatto annualmente da Ecco, il think tank italiano per il clima.

Secondo Ecco, "le risorse pubbliche impiegate nella transizione vengono disperse a causa di un incoerente meccanismo di governance delle politiche energia e clima e per la mancanza di una chiara strategia di finanziamento". Del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica, sono stati utilizzati solo 18 milioni di euro su 284 disponibili. È quanto emerge dal Rapporto sull'avanzamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), redatto annualmente da Ecco, il think tank italiano per il clima.

La quota di rinnovabili termiche nel settore edilizio è ferma da 5 anni, e la Direttiva Case Green non è ancora stata recepita. Gli strumenti che sembrano funzionare meglio sono sottofinanziati: il Conto Termico ha esaurito i fondi annuali in un solo mese. Inoltre, secondo il rapporto, del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica, sono stati utilizzati solo 18 milioni di euro su 284 disponibili.

La quota di rinnovabili termiche nel settore edilizio è ferma da 5 anni, e la Direttiva Case Green non è ancora stata recepita.

Gli strumenti che sembrano funzionare meglio sono sottofinanziati: il Conto Termico ha esaurito i fondi annuali in un solo mese. (ANSA).



