(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Edison ha reso noto di aver ricevuto una nuova comunicazione da QatarEnergy che conferma il perdurare della causa di forza maggiore impedendo al venditore di adempiere ai propri obblighi contrattuali per le consegne di gas in Italia.

QatarEnergy ha informato Edison che non sarà in grado di effettuare le consegne relative a ulteriori 3 carichi di Gnl, previsti presso il terminale di ricezione Adriatic Lng in Italia. Questo estende il periodo complessivo di forza maggiore dall'inizio di aprile alla fine di settembre 2026. Di conseguenza, ad oggi sono complessivamente 24 i carichi di Gnl oggetto di forza maggiore nel periodo, per un volume complessivo di circa 3 miliardi di metri cubi di gas naturale.

Edison conferma la capacità di reperire gas alternativo per tutti i propri clienti e di essere pienamente in grado di onorare gli impegni commerciali assunti. Al 28 luglio 2026, i volumi sostituiti da Edison presso il terminale Adriatic Lng sono pari a 17 carichi di Gnl, corrispondenti a circa 1,6 miliardi di metri cubi di gas naturale. Edison ricorda che il contratto di lungo termine con QatarEnergy, attivo dal 2009, prevede la fornitura di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno all'Italia, per una durata di 25 anni. (ANSA).



