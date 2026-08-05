(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La società energetica Edp ha superato 1,1 Gigawatt di capacità rinnovabile utility-scale installata in Italia. Il traguardo è stato raggiunto con l'entrata in esercizio dei nuovi parchi eolici La Regina e Rosamarina, in Basilicata, in provincia di Potenza, che aggiungono complessivamente oltre 70 Mw di nuova capacità.

Il parco eolico La Regina, a Banzi (Potenza) dotato di una capacità installata di 30 Mw, produrrà oltre 70 Gigawattora di energia pulita all'anno, in grado di coprire il fabbisogno di più di 26.500 famiglie e di evitare l'emissione di quasi 38.000 tonnellate di Co2 ogni anno.

Rosamarina, a Lavello (Potenza), che dispone di oltre 43 Mw di capacità installata, genererà invece circa 87 GWh annui, assicurando energia a più di 33.000 famiglie e permettendo di evitare quasi 47.000 tonnellate di emissioni di Co2 all'anno.

(ANSA).



