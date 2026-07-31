(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Sulle bollette elettriche, gli effetti della crisi di Hormuz non toccano la maggioranza delle famiglie italiane, che ha scelto tariffe a prezzo fisso che per definizione non subiscono oscillazioni. Per chi invece ha scelto il prezzo variabile, l'effetto dell'aumento dell'elettricità, dovuto al rincaro delle materie prime fossili, si traduce al massimo in circa 20 centesimi al giorno, pari a circa 6-7 euro al mese. In ogni caso, il mercato libero fornisce offerte competitive e a prezzi che sono in linea con quelli del resto d'Europa". Lo scrive in una nota Elettricità Futura, l'associazione delle imrpese del settore elettrico.

Elettricità Futura parla di "un contesto dove l'inflazione sui beni energetici in realtà rallenta. La vera stangata, in questo momento, interessa purtroppo i carburanti, dove ogni pieno costa circa 20 euro in più di un anno fa". (ANSA).



