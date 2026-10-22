(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Apprendiamo da indiscrezioni di stampa la volontà di tassare ancora una volta il settore elettrico. Siamo preoccupati, perché se si confermasse tale scelta si colpirebbe il maggior investitore industriale del Paese. Frenando gli investimenti si metterebbe a rischio lo sviluppo del comparto che, grazie ai propri sforzi, con le offerte a prezzo fisso sta garantendo prezzi dell'energia elettrica tra i più bassi d'Europa". Lo dichiara in una nota il presidente di Elettricità Futura, Salvatore Pinto.

"Il nostro settore, che rappresenta il 4,4% del Pil e incluso l'indotto occupa circa 600 mila persone -aggiunge il presidente dell'associazione della filiera industriale elettrica -, ha già pagato oltre 2 miliardi per effetto del decreto Bollette". "Sarebbe incomprensibile - prosegue Pinto - che, mentre il caro-carburanti sta mettendo in ginocchio l'Italia e gli idrocarburi si confermano il vero problema del Paese, a farne le spese fossero le fonti rinnovabili, già frenate nel loro sviluppo da burocrazia e politica". (ANSA).



