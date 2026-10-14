(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e contenere i costi dell'energia si punta sempre più sull'elettrificazione, la cui quota l'Ue conta di portare al 46% entro il 2040, un traguardo che, secondo le stime della stessa Commissione europea, potrebbe ridurre di 260 miliardi di euro all'anno la spesa dell'UE per le importazioni di combustibili fossili, rendendo l'Europa il continente maggiormente elettrificato.

Sono stime illustrate in vista della seconda edizione di NetZero Milan, l'Expo-Summit di Fiera Milano, che dal 20 al 22 ottobre riunirà ad Allianz MiCo imprese, istituzioni, mondo finanziario e comunità scientifica per discutere le condizioni industriali, finanziarie, regolatorie e tecnologiche necessarie ad accompagnare la transizione. Proprio in questi giorni la Commissione europea sta lavorando con le presidenze di Cop31 e Cop32 all'iniziativa Electrify Now, mentre la prima asta europea del Fondo per l'innovazione dedicata al calore ha destinato circa 400 milioni di euro a 65 progetti per la decarbonizzazione dei processi industriali in 10 Paesi dell'UE.

"La transizione energetica è sempre più una questione di competitività industriale e sicurezza energetica e oggi la sfida non è soltanto disporre di tecnologie e risorse, ma capire dove indirizzare gli investimenti e quali scelte possano creare le migliori condizioni per la crescita del sistema produttivo europeo - ha detto Sara Quotti Tubi, Head of Energy and Transportation Exhibitions di Fiera Milano - . NetZero Milan nasce con questa ambizione: essere una piattaforma di confronto strategico, capace di mettere a sistema competenze e punti di vista diversi e riunire gli attori che hanno bisogno di orientarsi in un contesto sempre più complesso" Ad aprire ciascuna delle tre giornate di NetZero Milan saranno altrettante Opening Session, dedicate alla competitività europea e nuovi equilibri geopolitici, alle politiche economiche, investimenti e condizioni per l'elettrificazione dell'economia e alla concorrenza e ai modelli di crescita per l'innovazione Atteso all'evento anche il premio Nobel per l'Economia nel 2025 Philippe Aghion. (ANSA).



