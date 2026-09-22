(ANSA) - ROMA, 22 SET - Sette milioni stanziati per introdurre nuove tecnologie nelle imrpese, 950 brevetti, 80 laboratori, 9 società spinoff, infrastrutture di ricerca uniche in Italia, best practice e innovazioni di successo nel campo delle tecnologie nucleari, energetiche e ambientali. Sono i risultati del lavoro dell'Enea, l'ente pubblico di ricerca su ambiente ed energia, emersi nel corso dell'incontro "Technology Transfer: creare Valore tra Ricerca ed Industria" oggi alla Camera.

L'offerta scientifico-tecnologica dell'Ente si articola in 14 verticali industriali, in relazione con i bisogni delle imprese.

Un valore aggiunto di rilevante importanza è la struttura di Knowledge Transfer Management, creata con project manager dedicati a stimolare, costruire ed accompagnare la relazione con le imprese.

Superconduttori per l'energia, fotovoltaico, accumuli, materiali innovativi, impianti di ricerca, medicina nucleare, tecnologie per l'ambiente, per la salute e per i beni culturali sono solo alcuni degli ambiti di ricerca di potenziale impiego industriale in cui Enea gioca un ruolo di primo piano anche in ambito internazionale.

In alcuni casi i risultati della ricerca diventano nuove imprese, come i 9 spinoff Enea riconosciuti, tra cui Suprema, nato per realizzare il più grande impianto europeo per la produzione di nastri superconduttori ad alta temperatura critica, impiegati in campo energetico, nucleare, medicale e aerospaziale. Nel 2025 la società ha ottenuto un investimento di 900 mila euro da Tech4Planet, il Polo nazionale di trasferimento tecnologico per la sostenibilità promosso da Cdp Venture Capital.

Per accompagnare le tecnologie verso il mercato, Enea ha attivato dal 2018 un proprio programma, "Proof of Concept" (PoC), per il quale ad oggi sono stati stanziati circa 7 milioni di euro con 66 progetti già cofinanziati e sviluppati con partner industriali e altri 20 in fase di valutazione. A questo si aggiungono 950 brevetti e 11 linee di ricerca sulla decarbonizzazione, nell'ambito dell'Accordo di Programma Mase-Enea 2025-2027. (ANSA).



