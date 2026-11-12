(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il cda di Enel ha deliberato un acconto sul dividendo 2026 pari a 0,245 euro per azione (+7% rispetto all'acconto sul dividendo 2025), in pagamento dal 20 gennaio 2027. Lo comunica la società nella nota sui conti primi nove mesi spiegando che "la politica dei dividendi del Piano Strategico 2026-2028 prevede, in linea con la crescita attesa dell'utile netto per azione (Eps), che il dividendo per azione (Dividend Per Share, Dps) aumenti di circa il 6% in termini di Cagr (Compound Annual Growth Rate) tra il 2025 e il 2028. Per l'esercizio 2026 si prevede un Eps a circa 0,74 euro, corrispondente alla parte alta del range di guidance". (ANSA).
Enel, acconto sul dividendo 2026 sale a 0,245 euro per azione
12 novembre 2026 • 17:25
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il cda di Enel ha deliberato un acconto sul dividendo 2026 pari a 0,245 euro per azione (+7% rispetto all'acconto sul dividendo 2025), in pagamento dal 20 gennaio 2027. Lo comunica la società nella nota sui conti primi nove mesi spiegando che "la politica dei dividendi del Piano Strategico 2026-2028 prevede, in linea con la crescita attesa dell'utile netto per azione (Eps), che il dividendo per azione (Dividend Per Share, Dps) aumenti di circa il 6% in termini di Cagr (Compound Annual Growth Rate) tra il 2025 e il 2028. Per l'esercizio 2026 si prevede un Eps a circa 0,74 euro, corrispondente alla parte alta del range di guidance". (ANSA).