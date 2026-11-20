(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Enel, ha firmato un accordo con energyRe per l'acquisizione del 100% di un portafoglio di impianti solari, situati in South Carolina, con una capacità installata complessiva di 317 MWdc e una produzione attesa media annua di oltre 540 GWh. Si prevede che l'acquisizione del portafoglio di impianti avrà, a seguito del loro completamento e tenuto conto degli effetti connessi all'entrata in esercizio, un impatto sull'indebitamento finanziario netto del gruppo Enel pari a circa 255 milioni di dollari.

Lo si legge in una nota dell'Enel.

A seguito del perfezionamento dell'operazione, si stima che l'effetto positivo sull'Ebitda del gruppo Enel a regime sarà di circa 30 milioni di dollari su base annua, e in Nord America la capacità installata interamente rinnovabile raggiungerà circa 13,5 GW tra eolico, solare e impianti di accumulo.

Il closing dell'acquisizione, previsto nel primo trimestre del 2027, è subordinato ad alcune condizioni sospensive caratteristiche per questo tipo di operazioni, tra le quali il rilascio delle autorizzazioni richieste dalle normative statunitensi applicabili.

L'operazione rappresenta un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo di crescita della capacità di generazione da fonti rinnovabili anche attraverso l'acquisizione di asset in Paesi Tier 1 (Brownfield), presentato lo scorso febbraio nell'ambito del Capital Markets Day. (ANSA).



