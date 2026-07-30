(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Enel, attraverso la controllata Enel Green Power Italia, ha firmato e perfezionato un accordo con Web Ariano, società detenuta da Web Windenergie AG, per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Campo Eolico Ariano - Cea, che detiene un impianto eolico operativo, situato in Campania, con una capacità installata complessiva di 84 Mw e una produzione media annua pari a circa 0,2 Twh. Il corrispettivo per l'acquisizione, corrispondente all'entreprise value attribuito all'impianto, è pari a circa 145 milioni di euro.

Si stima, rende noto Enel con un comunicato, che l'effetto netto positivo sull'Ebitda ordinario consolidato del Gruppo Enel sarà di circa 16 milioni di euro l'anno.

L'operazione "è coerente con la strategia del Gruppo Enel, che prevede l'accelerazione della crescita della propria capacità di generazione da fonti rinnovabili anche attraverso l'acquisizione di asset già in esercizio in Paesi Tier 1 (Brownfield)." (ANSA).



