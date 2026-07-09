(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Il gruppo Enel ha firmato un accordo finalizzato alla concessione di un finanziamento multiborrower e multivaluta da parte di Citi (in qualità di unico global coordinator, joint mandated lead arranger e agent bank), Hsbc (come sustainability bank e joint Mla) e la export credit agency tedesca Euler Hermes in qualità di garante, per un importo massimo di 1 miliardo di euro.

Tale accordo, si legge in una nota, "si fonda sui rapporti commerciali che il Gruppo intrattiene a livello globale con fornitori tedeschi ed è finalizzato a soddisfare le esigenze finanziarie correlate agli investimenti sostenibili del Gruppo Enel relativi ad un paniere di acquisti e fornitori".

"Questa soluzione innovativa, che rende disponibile un importo massimo di 1 miliardo di euro, è in linea con la complessiva strategia del Gruppo volta a diversificare le proprie fonti di finanziamento e permette un'allocazione flessibile dei proventi.

Inoltre, è prevista la possibilità di utilizzare gli stessi sia in euro che in dollari Usa.

Una prima tranche, per 580 milioni di dollari USA (equivalenti a circa 500 milioni di euro), è stata siglata da Enel Finance International. (ANSA).



