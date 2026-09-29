(ANSA) - ROMA, 29 SET - Avanza in Cile il progetto di Enel Green Power Chile per trasformare in centrale ibrida l'impianto fotovoltaico Valle del Sol, a María Elena, nella regione di Antofagasta. Un progresso che ha visto l'arrivo delle prime 74 batterie, più della metà delle 147 previste, del sistema di accumulo che a lavori conclusi avrà una capacità installata di 186 megawatt.

"Questo traguardo segna un progresso significativo nella costruzione dell'impianto Valle del Sol Bess, che ha attualmente raggiunto circa il 60% dell'avanzamento complessivo dei lavori", spiega in una nota il gruppo guidato da Flavio Cattaneo.

Inverter e trasformatori, i dispositivi che convertono la corrente e ne adeguano la tensione, "sono già installati sul sito", mentre le opere civili "stanno entrando nella fase conclusiva e si procede verso i lavori elettromeccanici, in vista di integrazione, test e messa in servizio." Il sistema sarà collegato all'impianto fotovoltaico Valle del Sol, operativo dal 2023 con 163 megawatt installati.

L'iniziativa, spiega ancora Enel, rientra nella strategia aziendale di ibridazione delle rinnovabili in Cile, "valorizzando le infrastrutture e i punti di connessione già esistenti": il sito diventerà una centrale ibrida che combina generazione solare e accumulo.

Con una capacità di immissione annuale di 218 gigawattora, secondo l'azienda l'accumulo consentirà di utilizzare "in modo più efficiente l'energia rinnovabile" prodotta dalla componente solare, immagazzinandola nei periodi di minore domanda o quando la rete presenta limitazioni. L'energia sarà poi immessa quando il sistema ne avrà bisogno, evitando dispersioni. Il progetto integrerà inoltre la tecnologia Grid Forming che permette agli inverter di operare in modo simile ai generatori elettrici tradizionali. Tra le iniziative sul territorio, il gruppo guidato da Flavio Cattaneo segnala un programma di illuminazione di siti storici e turistici a María Elena, sviluppato con le organizzazioni locali, e visite didattiche per studenti e docenti, che potranno vedere l'impianto e conoscerne il funzionamento insieme agli specialisti dell'azienda. (ANSA).



