(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Climate Action 100+ ("CA100+"), la più grande iniziativa globale che riunisce oltre 600 investitori istituzionali sui temi del cambiamento climatico, ha riconosciuto Enel, per il terzo anno consecutivo, come la migliore tra 161 società a livello mondiale in riferimento all'allineamento delle informative aziendali al Net Zero Company Benchmark.

Lanciato da CA100+ nel marzo 2021, il Net Zero Company Benchmark rappresenta un importante strumento per gli investitori istituzionali e valuta il modo in cui le aziende gestiscono i rischi e le opportunità legati al cambiamento climatico, prendendo in considerazione gli obiettivi e i progressi nella riduzione delle emissioni, la governance climatica, il coinvolgimento nelle politiche climatiche e la pianificazione della transizione.

Il riconoscimento conferma ulteriormente l'efficacia dell'impegno e delle azioni di Enel per promuovere una transizione energetica giusta e inclusiva oltre che decarbonizzare il proprio modello industriale, basato sullo sviluppo della capacità rinnovabile.

L'approccio di Enel alla sostenibilità ha ricevuto riconoscimenti anche da altri importanti indici ESG internazionali. Nel 2025, il Gruppo ha ottenuto "A", il massimo punteggio, nel CDP Climate Change e "A-" nel CDP Water Security, oltre a riconoscimenti da MSCI, S&P Global, ISS, Sustainalytics, FTSE Russell, Business & Human Rights Resource Centre e World Benchmarking Alliance. (ANSA).



