(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Dal 16 ottobre all'11 novembre il Gruppo Enel ridurrà fino al 20% il costo della ricarica pubblica elettrica e offrirà la Waybox (colonnina domestica per la ricarica da casa) al prezzo promozionale di 199 euro, con una riduzione dal valore iniziale del 50%. Lo rende noto Enel con un comunicato.

Alle iniziative dedicate alla e-mobility si aggiunge un'offerta che coinvolge anche chi ha una macchina a motore termico e sceglie Enel per la propria fornitura energetica a casa.

Dal 16 ottobre al 4 novembre (per due settimane, quindi), tutti i nuovi clienti luce e gas che aderiranno alle offerte dedicate potranno ricevere un buono da 40 euro (corrisponde a 57 KWh calcolato sul costo medio della ricarica pubblica) da utilizzare per ricarica pubblica dei veicoli elettrici tramite l'App Enel On Your Way, oppure, in alternativa, per il rifornimento di benzina o diesel presso le stazioni Q8. (ANSA).



