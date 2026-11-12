(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Enel chiude i primi nove mesi dell'anno 2026 con l'utile netto ordinario del Gruppo a 6.018 milioni di euro in aumento del 6% sullo stesso periodo del 2025 e ricavi a 65.022 milioni (+8,9%). "La crescita dei risultati è trainata da Spagna e Americhe, mentre continua il calo dei margini in Italia per i minori prezzi applicati alla clientela residenziale con offerta fissa", spiega la nocietà nella nota sui conti approvati dal cda.

L'Ebitda ordinario si è attestato a 17.946 milioni di euro (+4%). (ANSA).



